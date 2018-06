Dieven kwamen 'werk zoeken' 14 juni 2018

Twee Polen van 21 en 51 jaar riskeren 14 maanden cel en 800 euro boete omdat ze in Dilsen-Stokkem aan de haal gingen met duur professioneel werkmateriaal (een decoupeerzaag, een vlakschuurmachine en een boor) voor een waarde van 2.000 euro. Toen ze op 15 februari dit jaar betrapt werden, raakte een werknemer van de handelszaak licht gewond. De twee vertelden tegen de rechter dat ze dezelfde dag in België aangekomen waren met ene Joerek als chauffeur. Hun bedoeling was om werk in de bouw te zoeken, maar die Joerek zou hen gevraagd hebben om de diefstal te plegen. Vonnis op 27 juni. (JEK)