Dief in auto betrapt Toon Royackers

27 februari 2019

21u44 0

Woensdagochtend omstreeks half twee werd een dief betrapt in een auto langs de Burgemeester Henrylaan in Dilsen-Stokkem. De auto bleek niet gesloten, en de dader was vermoedelijk even naar binnen geglipt om kleingeld te stelen. De politie kwam ter plaatse om de man te verhoren.