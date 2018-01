Deskundige aangesteld voor slachtoffers handtasdieven 24 januari 2018

Twee handtasdieven (23 en 26) jaar schuwden geen geweld en waren bijzonder actief in de loop van 2016 wanneer ze, vooral 's nachts, aan het werk gingen op diverse plaatsen in de provincie Limburg. Een 56-jarige vrouw uit Hoeselt raakte hierbij gewond. In haar handtas zaten, behalve haar huissleutels en heel wat persoonlijke documenten, ook de sleutels van de keuken van het KTA Tongeren. Ook een 55-jarige vrouw uit Dilsen-Stokkem raakte gewond bij een overval door het duo. Alvorens de strafmaat te bepalen, stelde de rechter in Tongeren dokter Torsten Wauters uit As aan om beide vrouwen te onderzoeken. Hij moet nagaan welke (mogelijk blijvende) trauma's de vrouwen aan de diefstallen overhouden. Na zijn rapport worden de debatten op 13 juni heropend. (JEK)