Dertiger met anderhalve kilo wiet opgepakt 06 april 2018

In Geleen net over de Nederlandse grens heeft de politie een 39-jarige man uit Dilsen-Stokkem opgepakt. De dertiger had in zijn wagen een boodschappentas met anderhalve kilo wiet in. Hij had ook 3.400 euro cash geld bij zich. Dat zat verstopt in één van zijn sokken. Volgens de politie gaat het om een mogelijke dealer. Hij werd opgepakt en aangehouden. Hij werd overgebracht naar de gevangenis. (MMM)