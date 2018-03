Dertiger heelt 50 merkhemden van Stijn Helsen 07 maart 2018

02u48 0

De 34-jarige A.F. uit Dilsen-Stokkem die 50 gestolen hemden van 159 euro/stuk heelde, moet aan de bvba Helsen Tailors uit Hasselt een schadevergoeding van 8.050 euro en 1.080 euro advocatenkosten betalen. Een gedeelte van de hemden werd teruggevonden in Maasmechelen Village, maar voor Helsen Tailors was de schade intussen geleden.





A.F. werd op 12 juni vorig jaar voor de feiten veroordeeld tot een werkstraf van 70 uren. Volgens hem had hij twee dozen gevonden aan het skatepark in Genk en mee naar huis genomen om te kijken wat er in zat. "Daarna heb ik ze een tijdlang weggezet en meegenomen toen ik later verhuisde. Ik heb ze op Kapaza gezet en te koop aangeboden aan 30 euro/stuk", zei A.F. bij de behandeling van de zaak. De zaakvoerder van Helsen Tailors deed op 26 mei 2015 aangifte van twee dozen hemden die uit de stock verdwenen waren. Speurwerk op tweedehandssites leidde dus uiteindelijk naar A.F. (JEK)