Dakloze stookt vuurtje om zich warm te houden MMM

22 november 2018

19u57 0 Dilsen-Stokkem De politie is donderdagochtend naar de Elerweg in Dilsen moeten uitrukken nadat een getuige rook uit een schuurtje zag opstijgen. Het bleek om een dakloze te gaan die zich wilde verwarmen.

De man had een leegstaand houten schuurtje gekraakt. Met wat hout had hij een klein vuurtje gemaakt om zich te verwarmen. De rook steeg op uit de schuur, met een uitruk van de politie als gevolg. De man werd gevraagd om het vuur te doven. Het is nog niet duidelijk of hij opvang kreeg aangeboden