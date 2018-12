Centrumplein Ter Motten klaar voor gebruik Gunther Bomans

20 december 2018

12u25 0 Dilsen-Stokkem Het nieuwe centrumplein Ter Motten in het centrum van Dilsen is officieel geopend door het schepencollege. Op 6 januari volgt een groot openingsfeest voor alle inwoners.

Dilsen had nooit eerder een centrale markt of plaats. Daar is met de aanleg van een groot plein nu verandering in gekomen. Met het nieuwe centrumplein zorgt het stadsbestuur voor een open ruimte in het centrum van de stad. Het plein zal ook gebruikt worden voor festiviteiten. Tien jaar geleden stonden op deze site nog woningen en een oude hal van de Stedelijke Bouwvakschool. Ook de omgeving werd grondig aangepakt en gemoderniseerd. Het centrumplein geeft eveneens toegang tot de scholen. Zo kunnen ook leerlingen voor en na schooltijd veilig vertoeven op het plein. De Europalaan werd mee opgenomen in het plein en is aan de zijde van het administratief centrum voorzien van een nieuwe halte voor lijnbussen. Een tweede verbinding voor gemotoriseerd verkeer over het nieuwe plein is gelegen tussen Spileind en Europalaan. Op het midden van het autovrije deel van het plein staat een luifel. Aan de zijde van het administratief centrum is het een open plein en aan de zijde van de bibliotheek een meer besloten plein met een podium. De cirkelvormige boomvakken zorgen voor extra groen en een goede aansluiting met het nabijgelegen kasteelpark. De aanleg van het plein nam één jaar in beslag. Alle inwoners zijn welkom op het openingsfeest dat plaatsvindt op zondag 6 januari tussen 10 uur en 13 uur op plein Ter Motten.