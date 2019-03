Buren filmen daders die na plofkraak zonder buit wegvluchten MMM kg

01 maart 2019

07u35

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 33 Dilsen-Stokkem Vier daders hebben vanochtend rond 4 uur geprobeerd om een plofkraak te plegen op het postkantoor in Lanklaar, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem. De daders moest vluchten zonder buit. Enkele alerte buurtbewoners slaagden erin hun auto te filmen, net voor die wegreed.

De daders gebruikten explosieven, maar zouden ook met een zware hamer hebben geprobeerd een gat in de zijgevel van het gebouw te slaan. Volgens getuigen waren er meerdere knallen hoorbaar. De plofkraak mislukte echter en na een vijftal minuten vluchtten de verdachten in een donkerkleurige stationwagen. Dat werd vastgelegd op amateurbeelden.



De lokale politie Maasland kwam ter plaatse, maar toen waren de daders al weggereden in de richting van het kruispunt met de Broekhofstraat en de Oude Baan.

Buurt weer vrijgegeven

De appartementen boven het postkantoor werden ontruimd uit veiligheidsoverwegingen. “Omdat er mogelijk nog niet ontplofte explosieven aanwezig zijn”, verklaarde burgemeester van Dilsen-Stokkem Sofie Vandeweerd eerder op de ochtend.

Ontmijningsdienst DOVO bevestigde echter dat er geen explosieven zijn achtergebleven en rond 9 uur werd de straat weer vrijgegeven. Het postkantoor blijft vandaag uitzonderlijk gesloten.

Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. De politie en het gerechtelijke labo kwamen ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Sinds het gebruik van explosieven bij plofkraken is nog geen enkele poging in Limburg gelukt.