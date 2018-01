Bredere Maas door felle regen, maar geen gevaar 02u55 0

Door de felle regen staat ook de Maas vrij hoog, maar in Stokkem toch minder dan voorgaande jaren. "Het is het resultaat van de ingrijpende werken die de voorbije maanden zijn uitgevoerd", zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg.





"Er stroomt momenteel veel water door Limburg, maar aan de Maas zijn er geen problemen en we verwachten die ook niet. Het klopt wel dat de rivier nu veel breder is, maar er is geen gevaar. De werken bewijzen duidelijk hun nut en zijn noodzakelijk om de veiligheid bij overstromingen te verhogen. Zonder ingrepen zouden hele dorpen onder water kunnen lopen."





Bij het veerpont en aan de voormalige taverne Molenveld heeft de Maas duidelijk veel meer ruimte gekregen. Door de extra breedte komt het water minder hoog te staan. Ook aan de Maasdijk in Ophoven (Kinrooi) is de rivier opvallend breed. Aan de Nederlandse zijde stroomt het water wel aanzienlijk verder op een landbouwveld. Het dagstrand in Geistigen (Kinrooi) staat zelfs volledig onder water. (GBO)