Brandjes in bosje en weide 06 augustus 2018

In Dilsen-Stokkem waren er dit weekend verschillende vegetatiebrandjes. Zaterdag was dat het geval in het bosje naast de Allemansweg, de brandweer kwam ter plaatse. Zondag om 5.11 uur werd een weidebrand gemeld aan de Kasteeldreef. Ook hier kwam de brandweer ter plaatse en was het vuur onder controle. Er was nooit sprake van gevaar. (BVDH)