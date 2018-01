Brand brengt cannabisplantage aan het licht 02u58 0

De strafrechter in Tongeren veroordeelde Mario M. uit Dilsen-Stokkem tot 13 maanden cel en een boete van 6.000 euro omdat hij in de kelder van zijn woning een cannabisplantage uitbaatte en hiertoe ook diefstal van elektriciteit pleegde. Zijn echtgenote, die beweerde niet op de hoogte te zijn van de plantage, werd vrijgesproken.





Eind november 2015 werden politie en brandweer opgeroepen voor een brand. Daar werd een plantage met 550 plantjes gevonden achter een afgeschermde deur van de kelder. Mario M. ging meteen tot bekentenissen over en zei dat hij in geldnood zat na ontslagen te zijn bij zijn werkgever en daarom inging op een voorstel van een zekere Toon tot kweken van cannabis. Aan Infrax is Mario M. 5.228 euro schadevergoeding verschuldigd. (JEK)