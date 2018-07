Botsing aan Rijksweg 16 juli 2018

Aan de Rijksweg in Dilsen is zaterdagmiddag om 12.30 uur een verkeersongeval gebeurd. Een 30-jarige bestuurder reed op de rechterrijstrook toen een voertuig voor hem in de remmen ging. De dertiger wilde links inhalen, maar zag niet dat een 26-jarige man uit Maaseik naast hem reed. Het kwam tot een aanrijding van flank tegen flank. De politie kwam de nodige vaststellingen doen. (BVDH)