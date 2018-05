Bestuurder met zelfgemaakte bom onderschept 18 mei 2018

De politie heeft woensdagavond rond 19 uur een BMW 5 aan de kant gezet, omdat de bestuurder aan het bellen was. De man werd al snel heel nerveus, en bekende drugs op zak te hebben. De 29-jarige Nederlander stapte uit, waarna de wagen werd onderzocht. In de auto trof de politie een vuurwapen met munitie aan en zelfs een zelfgemaakte bom. Hij had ook cocaïne, cannabis en vloeibare drugs bij. Drie gsm's werden in beslag genomen, net zoals de drugs. Het voertuig werd getakeld, en de man werd opgepakt en aangehouden. (MMM)