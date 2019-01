Aspergekwekerij heeft zware schulden: dan maar xtc-labo in stal en cannabisplantage in loods Boer overleden, boerin riskeert drie jaar cel

VCT

10 januari 2019

17u08 0 Dilsen-Stokkem De Nederlandse aspergeboer Harrie V.L. en zijn echtgenote C. (52) uit Bocholt runden in 2015 een aspergekwekerij op het domein Schootsheide in Elen (Dilsen-Stokkem). Op 30 september 2015 ontdekte de politie een XTC-labo in een achterliggende stal en een plantage met duizenden cannabisstekken in een van de loodsen. “Ze wilden snel geld verdienen want de aspergekwekerij had 500.000 euro schulden,” beschreef de aanklager.

De voormalige aspergekweekster C. (52), een deftige dame die ook als zaakvoerster in een andere bedrijf actief was, riskeert drie jaar cel en een boete van 6000 voor het grootschalig actief XTC-labo en de stekkenkwekerij voor cannabisplanten op het domein Schootsheide, waar ze met haar man Harrie V.L., die intussen overleden is, woonde en asperges kweekte “Ik blijf bij mijn verklaringen,” was het enige dat ze voor de strafrechter in Tongeren kwijt wilde.

Drugs en wapens

C. zat zelf vaak op het bureel van de kwekerij in een van de loodsen. In de achterliggende ruimtes van dat bureel, vond de politie, achter een afscheiding van hooibalen, heel wat anders dan asperges: 9.509 cannabisstekken om te verkopen aan wiettelers en 424 moederplanten. Er was een slaapvertrek met een tiental bedden voor de helpers in de plantage, voornamelijk jonge Vietnamezen die naar verluidt nooit mochten buiten komen, en een keuken. De politie vond op het domein ook wapens, munitie van het kaliber .16 en een jachtgeweer op de kleerkast in de slaapkamer.

“Het kan echt niet zijn dat C. daar allemaal niets van afwist,” benadrukte de aanklager. “Het aspergebedrijf kampte met financiële moeilijkheden. De aanmaningen bleven maar komen en de onbetaalde facturen stapelden zich op. In totaal was er een schuld van 500.000 euro. Ze heeft samen met haar man de feiten gepleegd uit puur financieel geldgewin.”

Dumpen van afval

De aanklager tilde zwaar aan het illegaal dumpen van de enorme hoeveelheden afval van een dergelijk drugslabo, dat goed 400 liter afgewerkte XTC produceerde. “Dit leidt zeer snel tot contaminatie van de grond en het grondwater. De kans dat die schadelijke stoffen in onze voeding terecht komen is dan zeer groot. Hier was een aspergekwekerij gevestigd. Men denkt dan men dat men gezonde asperges kan eten en dan produceert men gewoon drugs op het domein!” De beelden van de camera’s die buiten en binnen in het XTC-labo gemonteerd werden leverden heel wat nuttige informatie op. Zoals de rol van elk van de twaalf andere beklaagden in het dossier.

Als die boer zijn smoel maar dichthoudt Kopman F. die het XTC-labo runde en eerder al veroordeeld werd voor doodslag

Zware jongen

Kopman F., een zware jongen die het drugslabo runde en instructies gaf aan zijn helpers, riskeert 8 jaar cel en een boete van 30.000 euro. “Als die boer zijn smoel maar dichthoudt”, liet hij op de tap verstaan na de inval in september 2015. “Ik lig er niet wakker van dat ze dat labo in Schootsheide hebben opgerold. Ik maak die schuld zo weer goed, een draai en het is in orde”, waarna hij zijn labo verhuisde naar een andere locatie. F. werd 13 keer correctioneel veroordeeld in de EU, in 2012 kreeg hij 8 jaar cel voor doodslag. Toen een van de medebeklaagden verklaard had dat het labo in Elen zijn labo was, kreeg ook die een pistool tegen zijn hoofd gedrukt. De man trok zijn verklaring daarna weer in.

393.750 euro winst

Tijdens de inval in het labo op het domein Schootsheide was laborant S., die zes jaar cel riskeert, volop bezig met de productie van synthetische drugs. Er lag nog 180 liter Apaan klaar om drugs mee te produceren. De berekening van de winst die het labo en stekkerij opleverde beperkte de aanklager met een vordering verbeurdverklaring van 393.750 euro tot ‘het absolute minimum’. De Vietnamese helpers en enkele andere kompanen, die onder meer hielpen met de diefstal van een stroomgenerator om de plantage en het drugslabo van elektriciteit te voorzien, riskeren celstraffen van 20 maanden tot 44 maanden. Op donderdag 17 januari komen de advocaten van de verdediging aan het woord