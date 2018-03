600 handtekeningen tegen Center Parcs-LRM 12 maart 2018

Natuurtoerisme en bedrijfsrecreatie hebben elkaar nodig, maar mogen elkaar niet storen. Dus moet er overleg komen. Dat zegt Jan Van Reusel, één van de initiatiefnemers die graag rond het Mooiste Panorama van Limburg wil kunnen blijven wandelen. Ondertussen zijn er op zeer korte termijn al massa's bezwaarschriften ingediend en loopt er een petitie die al 600 handtekeningen telt. De eis: de gele en de rode wandellus moeten behouden blijven, zoals was voorzien.





Dirk Gielen hoopt alvast dat de mensen vanavond massaal naar de gemeenteraad afzakken in wandelkledij. "Wij willen een duurzame oplossing. Dus moet er overleg komen. Maar dat ontbreekt vooralsnog. Welke garanties zijn er als de bouwheer Terhills uiteindelijk niet de exploitant is? Kunnen wij aan de toekomstige exploitant bijkomende eisen stellen? Hoe moet een en ander contractueel vastgelegd worden, wordt het ontheffingsdossier project-MER gevolgd? Naar ons aanvoelen wordt het behoud van het uitzicht nergens gegarandeerd. En daarover willen wij vanavond meer duidelijkheid." (MAM)