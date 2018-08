22 sociale huurwoningen erbij 01 september 2018

De oudere woningen in de Bresilstraat en de Geverslaan in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) zijn afgebroken en vervangen door 22 kwalitatieve en energievriendelijke sociale huurwoningen. De bouwwerken gingen in 2016 van start en werden na aanbesteding voor een bedrag van 3,2 miljoen euro toegewezen aan de firma Gemoco uit Munsterbilzen. Voor dit project ontving sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis een subsidie in het kader van het Vlaams Klimaatfonds. "De woningen, waarvan er twee aangepast zijn voor ouderen en twee voor mensen met een fysieke beperking, zijn aangelegd in een verkeersvriendelijke omgeving met privétuintjes, een gemeenschappelijk binnenplein en een centraal groen plein met verlaagde speelzone", zegt directeur Johan Vandekerckhove. Maaslands Huis en de stad Dilsen-Stokkem willen in de toekomst ook de wijk Slakken volledig vernieuwen. (GBO)