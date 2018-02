"Zwalpen met de fiets? Straat was in slechte staat" 07 februari 2018

Een 63-jarige inwoner uit Dilsen-Stokkem krijgt van de politierechter in Maaseik één maand rijverbod. De man moet ook een medische en psychologisch onderzoek ondergaan en 300 euro aan gerechtskosten betalen. De geldboete van 1.600 euro moet hij niet betalen, als hij binnen het jaar geen nieuwe veroordeling oploopt. De man moest bij de rechter verschijnen omdat hij in dronken toestand aan het fietsen was, en de verkeersregels aan zijn laars lapte.





Agenten stelden de verkeersovertredingen vast en er ontstond een fikse discussie. De handboeien werden zelfs boven gehaald. De man verklaarde aan de rechter dat de agenten buitensporig tekeergingen voor een kleinigheid. "En ik was niet aan het zwalpen. De straat was in slechte staat", aldus de betichte. (GBO)