"Pa en ma wilden hier samen oud worden" FAMILIE BOHNEN-VANHOEF GESCHOKT NA DODELIJKE BRAND IN DAMIAANHOEVE MARCO MARIOTTI

30 augustus 2018

02u39 0 Dilsen-Stokkem "Mijn ouders hebben hier hun droom samen opgebouwd, en dan gebeurt dit." Dat zegt Elke Bohnen die haar moeder Gerty Vanhoef dinsdag verloor in de dodelijke brand aan de Damiaanhoeve in Elen. Haar vader liep brandwonden op aan zijn handen en is zwaar aangeslagen.

De achttiende-eeuwse hoeve aan de Maasdijk in Elen ligt er gehavend bij na de zware brand dinsdagavond. Het dak is aan de achterzijde volledig weggebrand, en aan de voorkant staat alleen het linkerdeel nog overeind. De familie Bohnen kan het nog steeds niet geloven. Ze zijn hun moeder kwijt, en het levenswerk van hun ouders.





"We kunnen niet vatten wat er ons de afgelopen uren overkomen is", begint dochter Elke. "We putten kracht uit elkaar en de familie om ons heen. We voelen ons ook enorm gesteund door de omgeving, waarvoor oprechte dank. Over de exacte oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid, maar we weten dat het in de woonkamer is begonnen."





Nieuwe kleren

Gerty Vanhoef zat binnen toen het vuur uitbrak. Bert Bohnen zag de rookontwikkeling en stormde naar binnen. Hij kreeg haar nog naar buiten gedragen, maar alle hulp bleek te laat. "Papa is enorm aangeslagen. Hij is een sterke man die al wat moeilijke waters doorzwommen heeft, maar dit is één van de ergste dingen die je kan meemaken. Het breekt je. Er zijn zoveel vragen, en er is zoveel pijn. Mama was een sterke vrouw die ons gezin gevormd heeft tot wat het vandaag geworden is."





Vader Bert liep verwondingen op aan zijn handen, maar wordt volgens de familie goed verzorgd. Gisteren werden ook wat kleren voor hem aangekocht aangezien alles in de brand bleef.





De Damiaanhoeve, die in 1730 gebouwd werd, is voor de familie Bohnen-Vanhoef niet zomaar een woning. Ze maakten er hun levenswerk van. In 1993 legde Bert zélf een winterdijk aan rond de hoeve. Die ligt eigenlijk pal in de winterbedding en is daarom zeer gevoelig aan overstromingen.





"Meer dan dertig jaar geleden trokken ze er in, en restaureerden het gebouw", gaat Elke verder. "De hoeve ligt dan wel in Elen, maar we zijn allemaal van Heppeneert afkomstig. Geboren en getogen. Papa kwam hier zelfs als klein manneke al naar toe gefietst. Samen met mama zouden ze van de hoeve hun eigen levenswerk maken. Hier zouden ze samen oud worden."





Bert is nog maar sinds een jaar op pensioen en was met zijn vrouw zeer actief in de gemeenschap van Elen en het naburige Heppeneert.





"Met mama deed hij heel veel gemeenschapswerk. Zo was mama ook van aard: eerst zorgen voor de anderen, dan voor zichzelf."





Wanneer de uitvaart van Gerty zal doorgaan, was gisterenavond nog niet duidelijk.