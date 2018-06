"Naar Syrië getrokken uit liefde" MOSLIMA'S RISKEREN TWEE JAAR OMDAT ZE ZICH WILDEN AANSLUITEN BIJ IS JURGEN EECKHOUT

28 juni 2018

02u37 0 Dilsen-Stokkem Twee Tsjetsjeense moslima's uit Gent en Dilsen-Stokkem riskeren twee jaar cel en 2.400 euro boete, beide met uitstel, omdat ze zich wilden aansluiten bij de terroristische groep IS. De vrouwen werden tegengehouden aan de Turks-Syrische grens.

Eind 2014 leerde Madinat D. (48) uit Dilsen-Stokkem via WhatsApp een man kennen die in Syrië aan het front vocht voor IS. De man kon haar overtuigen om naar Turkije af te reizen om met hem te trouwen. In haar spoor ging Petimat A. (50) mee, een moeder van twee kinderen die al vijftien jaar in Gent woont en erkend is als politiek vluchtelinge. Zij leerde haar landgenote hier kennen en wilde haar steunen. Van het Duitse Düsseldorf ging het via het Turkse Istanboel - en na een tocht van tien uur met de bus - naar het grensdorpje Kiliç. Daar werden ze door de politie in de boeien geslagen en opgesloten in een detentiekamp. Na enkele weken werden ze teruggestuurd naar Duitsland.





Radicalisme

"We vervolgen hen voor poging tot deelname aan activiteiten van een terroristische groep", zegt de federaal procureur. "Vanuit België zijn 130 mensen gestrand op weg naar Syrië, waaronder deze twee. In een eerste verklaring zeiden ze dat ze wilden kerstshoppen in Istanboel en er een citytrip wilden maken."





Volgens de procureur zijn er echter heel wat tekenen van radicalisme. "Zo zijn er op de tablet van A. foto's gevonden van een vlag van IS en een foto van een man met oorlogswapen die het typische vingergebaar van IS maakt. Op de smartphone van D. stonden dan weer een video met gesneuvelde strijders, een foto van een vrouw met IS-vlag en een foto van een man met oorlogswapen. Er zijn ook verschillende contacten geweest met buitenlandse strijders."





De vrouwen beweren echter dat ze geen terroristische motieven hadden. D. wilde naar eigen zeggen niet eens over de grens trekken. "Ik wilde hem eerst leren kennen en als het zou klikken tussen ons, wilde ik met hem trouwen en in Turkije of Tsjetsjenië gaan wonen. Ik ben tegen IS en tegen geweld."





Angstpsychose

Volgens haar advocaat is het dan ook niet bewezen dat ze de oversteek wou maken en er de was en de plas wou doen voor een terrorist. Ook haar vriendin A. houdt vol dat ze geen slechte bedoelingen had. "Het was niet de bedoeling naar dat dorpje te gaan. Dat idee is spontaan in Turkije ontstaan."





Volgens haar advocaat Natalie Aernoudts had A. zelfs een terugreis geboekt. "Ze vergezelde gewoon een vriendin die haar geliefde wilde zien. Ze is ongewild in een kwalijk avontuur terechtgekomen. Ze is een vrome moslima en belijdt dat op een correcte manier. Dit hele onderzoek is gevoerd vanuit een tunnelvisie, een gevolg van de angstpsychose die er in België heerst door IS."





Vonnis op 12 september.