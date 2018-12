“Leef in vrede samen, zoals Gerty wilde” Vriendinnen herdenken vermoorde Gerty (61) na vier maanden Marco Mariotti

20 december 2018

18u54 0 Dilsen-Stokkem Enkele hartsvriendinnen van de vermoorde Gerty Vanhoef hebben een open brief geschreven om haar te gedenken. Vier maanden geleden werd de 61-jarige vrouw dood teruggevonden in haar uitgebrande Damiaanhoeve. “In deze kerstperiode willen we haar gedenken, en een oproep doen om in vrede te leven met elkaar”, klinkt het.

Op 28 augustus van dit jaar, bijna 4 maanden geleden overleed Gerty Vanhoef. Wat een ongelukkige woningbrand leek, werd uiteindelijk een moordonderzoek. Eén die tot op vandaag nog steeds niet is opgelost. Haar vriendinnen kropen in de pen en willen haar gedenken in de kerstperiode. “Ze zat in fleur van haar leven en stierf op een gewelddadig, gruwelijk en onmenselijke wijze. Al haar dierbaren zijn nog steeds met stomheid geslagen. De schok was immens.”

Diepgelovig

De herdenking gebeurt in naam van de collegaatjes van Ter Engelen, het parochieteam van Heppeneert én de vriendengroep. Ze vragen zich af hoe dit allemaal gebeuren en vooral waarom. “Wat als begrijpen niet meer kan, als de pijn en het gemis te erg wordt? Gerty geloofde erin dat alles zin heeft in het leven en dat in alles wat gebeurt een boodschap verscholen zit. Voor haar was niets ‘toeval’. Ze was diepgelovig en voelde zich gesteund door het Lieve Vrouwke van Heppeneert.”

“Uit respect voor Gerty gaan we op zoek naar die boodschap, want haar dood mag of kan niet zinloos zijn geweest. Daarvoor was zij te goed, te positief ingesteld en had ze té veel zin in het leven. Een leven dat draaide rond haar gezin, familie, de Damiaanhoeve, zoveel passies. Ze stond ondermeer op marktjes voor ‘Kom op tegen kanker’ en bakte ontelbare wafeltjes voor ‘Heppeneert sfeert’.”

“Zie het positieve in elkaar”

Vandaag in de kerstperiode met feestjes en geschenken willen ze een warme oproep doen om Gerty te gedenken voor wie ze was en waar ze voor stond. “Laten we in vrede met elkaar leven en steeds het mooie, het positieve in mekaar te zien. En we moeten elkaar dat ook zeggen. Laten we het gezellig maken en genieten van de kleine dingen, en mensen in nood helpen. Zo kan er voor iedereen hoop zijn op een menswaardig bestaan.”

Deur altijd open

De Damiaanhoeve die afbrandde, was het levenswerk van Gerty en haar man. “Het straalde één en al huiselijkheid uit, want Gerty gaf spulletjes van de rommelmarkt graag een nieuw leven te geven. Alle voorwerpen hadden er een eigen verhaal. Het was haar manier om herinneringen levendig te houden. De Damiaan was een bakermat voor ieder die er even rustig wilden vertoeven, iedereen was er welkom, de deur stond altijd voor je open.”