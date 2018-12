“Eindelijk heeft Dilsen een groot plein” Centrumplein Ter Motten officieel ingehuldigd Marco Mariotti

20 december 2018

13u49 3 Dilsen-Stokkem Centrumplein Ter Motten in Dilsen is vandaag ingehuldigd. Het plein zal dienen als evenementenlocatie én zorgt voor een meer veilige schoolomgeving.

Het idee voor een plein in het centrum van Dilsen ontstond tien jaar geleden. “Dilsen is de hoofdkern van onze stad, maar had eigenlijk geen centrale markt of plaats", zegt burgemeester Lydia Peeters (Open Vd). “Eindelijk na tien jaar is het er dan toch. Dit plein kan nu voor tal van festiviteiten worden gebruikt.”

Veilige schoolomgeving

“Het centrumplein zelf is het sluitstuk van het veiliger maken van de schoolomgeving. Het plein is een overwegend autovrij plein, dat de toegang vormt naar de Stedelijke Humaniora en naar de overige stedelijke scholen. Zo kunnen leerlingen voor en na schooltijd veilig vertoeven op het plein.”

De Europalaan werd mee opgenomen in het plein en is aan de zijde van het administratief centrum voorzien van een nieuwe haltehaven voor lijnbussen.

Verschillende woningen en de oude metselhal van de Stedelijke Bouwvakschool moest worden aangekocht en afgebroken. De parking op het Koning Boudewijnplein en aan de Borreshoefstraat werden aangelegd net zoals de kruispunten Schoolstraat-Vlessersweg en Borreshoefstraat-Spileind. De Schoolstraat werd een fietsstraat.

Grote luifel

Op het midden van het autovrije deel van het plein is een grote luifel geplaatst, waardoor het plein opgedeeld wordt en twee sferen gecreëerd worden. “Aan de zijde van het administratief centrum ligt het open plein en aan de zijde van de bibliotheek een meer besloten plein met een podium. De luifel vormt beschutting bij slecht weer en schaduw bieden in de zomer.”

De cirkelvormige boomvakken in het noordelijke deel van het plein sluit aan bij het groen aan kasteelpark Ter Motten. Het ontwerp is van de hand van studiebureau Geotec uit Bilzen, in samenwerking met architecten Frank Vanden Ecker en Peter Princen.

Op zondag 6 januari tussen 10.00 en 13.00 uur zijn de inwoners van Dilsen-Stokkem welkom op plein Ter Motten voor de officiële opening.