“De kok, de loopjongen en de klusjesman”: beschuldigen in Aspergekwekerij/xtc-labo minimaliseren aandeel “Mijn cliënt is een typisch geval van 12 beroepen, dertien ongevallen” Dirk Selis

17 januari 2019

16u07 0 Dilsen-Stokkem Op 30 september 2015 ontdekte de politie een XTC-labo in een achterliggende stal en een plantage met duizenden cannabisstekken in een van de loodsen van een aspergekwekerij in Dilsen-Stokkem. Vandaag minimaliseerde de verdediging het aandeel van de vijf beklaagden voor de rechtbank in Tongeren. Het waren maar loopjongens...

In de achterliggende ruimtes van de Aspergekweekerij, vond de politie, achter een afscheiding van hooibalen, heel wat anders dan asperges: 9.509 cannabisstekken om te verkopen aan wiettelers en 424 moederplanten. Er was een slaapvertrek met een tiental bedden voor de helpers in de plantage, voornamelijk jonge Vietnamezen die naar verluidt nooit mochten buiten komen, en een keuken. De politie vond op het domein ook wapens, munitie van het kaliber .16 en een jachtgeweer op de kleerkast in de slaapkamer.

Dumpen van afval

Het O.M. tilde nochtans zeer zwaar aan het illegaal dumpen van de enorme hoeveelheden afval van een dergelijk drugslabo, dat goed 400 liter afgewerkte XTC produceerde. “Dit leidt zeer snel tot contaminatie van de grond en het grondwater. De kans dat die schadelijke stoffen in onze voeding terecht komen is dan zeer groot. Hier was een aspergekwekerij gevestigd. Men denkt dat men gezonde asperges kan eten en dan produceert men gewoon drugs op het domein!” De beelden van de camera’s die buiten en binnen in het XTC-labo gemonteerd werden leverden heel wat nuttige informatie op. Zoals de rol van elk van de twaalf andere beklaagden in het dossier. Die rol werd althans voor vijf beklaagden tot een minimum herleid.

Breaking Bad

Vandaag pleitte mr. Luc Delbrouck voor de “kok” of beter laborant S., die zes jaar cel riskeert, en tijdens de inval volop bezig was met de productie van synthetische drugs. Er lag nog 180 liter Apaan klaar om drugs mee te produceren. “Mijn cliënt is een typisch geval van 12 beroepen, dertien ongevallen. Hij was op zoek naar startkapitaal om een bedrijf in Roemenië op te richten en kon tegen een dagloon terecht in het labo om amfetamineolie aan te maken. Hij had zich van schoonmaker omgeschoold tot een soort van laborant. Hij sliep in een caravan langs het labo. Ik wil toch wel duidelijk stellen hij geen amfetamine maakte enkel de olie ervan en die kan je niet in je lichaam opnemen. Het is pas na een verder chemisch proces dat de kristallen ervan XTC worden. Mijn cliënt is dus een kleine garnaal in een omvangrijk netwerk. De gevorderde straf van 6 jaar alsook het geëiste bedrag is dan ook schromelijk overdreven.”

Ook de advocaten van de andere beklaagden pleiten in diezelfde richting en minimaliseerde het aandeel van hun cliënten. Het waren slechts de klusjesmannen en de loopjongens in een groots netwerk die omwille van financiële problemen het slechte pad opsnelden. Breaking bad dus.