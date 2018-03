Zwaar rijverbod kan nog zwaarder worden 21 maart 2018

02u39 0 Dilbeek Als M.B. nog één keer betrapt wordt onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur, wacht hem een extra rijverbod van een jaar. Al moet hij de wagen sowieso al vijftien maanden laten staan.

De 31-jarige man werd op 4 februari betrapt toen hij onder invloed van amfetamines, mdma en xtc op de baan was. Dat gebeurde tijdens een politiecontrole op een parking langs de Alfons Gossetlaan in Dilbeek. De dertiger probeerde aanvankelijk nog te ontsnappen, wat natuurlijk niet lukte.





"Intussen liet hij zich begeleiden en doet hij iets aan zijn alcohol- en drugsprobleem", aldus zijn advocaat in de rechtbank. Daar tekende ook M.B. zelf present om de rechter van zijn goede bedoelingen te overtuigen. Maar die laatste vond zeven veroordelingen - waarvan vier voor alcohol of drugs in het verkeer - in tien jaar tijd wel van het goede te veel. M.B. kreeg een boete van 3.200 euro, waarvan 2.400 euro met uitstel gedurende twee jaar, en een rijverbod van vijftien maanden. Als hij in de komende jaren opnieuw betrapt wordt, krijgt hij daar prompt nog eens een rijverbod van een jaar bij. Voorts moet hij zijn rijexamens opnieuw afleggen.





(BKH)