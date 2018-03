Zwaar ongeval op zowel op- als afrit Ring 27 maart 2018

03u05 0 Dilbeek Bij een ongeval op de Brusselse Binnenring, ter hoogte van de afrit in Dilbeek, is een vrouw gisterennamiddag zwaargewond geraakt. De avondspits werd meteen ook een pak zwaarder.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Dilbeekse afrit richting Ninoofsesteenweg. Om een nog onbekende reden kwam het slachtoffer, die zelf achter het stuur zat, aan hoge snelheid onder de oplegger van een vrachtwagen terecht. Een ziekenwagen en MUG-team snelden ter plaatse om de vrouw te bevrijden en haar over te brengen naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Ze liep zware verwondingen op, maar haar leven zou niet in gevaar zijn. In de nasleep van het ongeval bleven twee rijstroken van de Ring lange tijd versperd, waardoor de file al snel tot in Beersel reikte.





Voet onder buswiel

Kort voor dit ongeval was er aan de oprit van de Buitenring in Dilbeek - aan de 'overkant' dus - ook al een zware aanrijding. Daar werd een 12-jarig meisje geraakt door een lijnbus toen ze het zebrapad dat de oprit dwarst, wilde oversteken. Zij kwam met haar voet onder een wiel van de bus terecht en werd ook onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeerde niet in levensgevaar.





(TVP)