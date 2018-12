Zoon betrapt met 2,21 promille achter stuur van vaders wagen Bart Kerckhoven

03 december 2018

13u42 0 Dilbeek C.V. liep op 25 januari tegen de lamp toen hij met 2,21 promille betrapt werd achter het stuur van een wagen. De twintiger had net het einde van de examens van een van zijn vrienden gevierd.

De jonge chauffeur zakte serieus door die avond maar liep dus tegen de lamp toen hij op weg was naar huis. Wat het allemaal nog erger maakte was dat hij met de auto van zijn vader op stap was. “Hij leende de auto die avond”, vertelde zijn advocaat. “Hij rijdt ook nooit als hij gedronken heeft maar dit keer moest zijn vader de dag nadien met de auto naar het werk en nam hij een verkeerde beslissing.”

Rechter Dina Van Laethem gaf de jonge bestuurder een bolwassing. “Je bent een kind van de BOB-generatie”, sprak ze tot de beklaagde. “Je weet dus dat drinken en rijden niet samen gaat en toch doe je het. Ik kan een keer mild zijn maar de tweede keer ben ik veel strenger.”

C.V. ging uiteindelijk naar huis met een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen.