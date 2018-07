Zomercafé en Vlaamse Feestdag schikken zich naar Rode Duivels 10 juli 2018

02u42 0

Zowel de programmatie van het Zomercafé als de viering van de Vlaamse Feestdag vanavond in Dilbeek worden aangepast omdat de Rode Duivels 's avonds hun halve finale op het WK in Rusland afwerken. Vanaf 17 uur vinden in de Kasteelhoeve de toespraken plaats voor de Vlaamse Feestdag. De uitreiking van de Cultuurprijs staat op het programma net als de viering van de jubilerende verenigingen. Al om 18.15 uur start dan het optreden van Jelle Cleymans, Barbara Dex en Della Bosiers met hun programma 'Kleinkunstparels'. Dat optreden eindigt om 19.30 uur zodat iedereen dan kan afzakken naar de cafés en terrassen om de wedstrijd van de Belgen te volgen. (BKH)