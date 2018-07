Zomaar Bike stelt tiende editie voor 25 juli 2018

02u43 0

Voor de tiende keer vindt nu vrijdag de avondmountainbiketocht Zomaar Bike plaats in het centrum van Sint-Anna-Pede. Deelnemers hebben de keuze tussen een tocht van 35 en 50 kilometer. De route is volledig bewegwijzerd en brengt de sportievelingen langs enkele pittige hellingen. "Vorig jaar was een absolute recordeditie", zegt organisator Sen Verdievel. "We haalden net geen 500 deelnemers. Hopelijk kunnen we deze kaap tijdens de jubileumeditie wel ronden." Starten kan tussen 16 uur en 21 uur. Inschrijven kan aan de feesttent van Zomaar Zomert, naast de kerk van Sint-Anna-Pede. Na de tocht is er een après-bike. VWB-leden betalen 3 euro, niet-leden 5 euro. Meer info op www.zomaarbike.be.





(MEN)