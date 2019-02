Zesdejaars Regina Caelilyceum vieren 100 dagen Michiel Elinckx

06 februari 2019

12u01 0 Dilbeek Op donderdag 31 januari vierden de laatstejaars van het Regina Caelilyceum de laatste honderd dagen van hun middelbareschoolcarrière. De zesdejaars kwamen, zoals de traditie dat wil, verkleed naar school.

De ongewone schooldag begon met een gezamenlijk ontbijt met koffiekoeken. Nadien werkten de leerlingen zich in een ‘Allen tegen één’-activiteit door honderd opdrachten die ze tot een goed einde brachten. De school reikte een originele prijs uit aan de winnaars. De leerlingen mogen drie weken lang het marineblauwe uniform thuis laten en in kleur naar school komen. Tijdens de pauze hielden de zesdejaars een grote parade op de speelplaats verkleed als gekke figuren. Na de middaglunch vertrok het gezelschap naar het trampolinepark in Jette. Toen het springavontuur erop zat, keerden de leerlingen moe maar voldaan terug naar Dilbeek.