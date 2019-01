WZC Quietas viert feest na kerstkaartjesactie Michiel Elinckx

11 januari 2019

17u04 0 Dilbeek De inwoners van WZC Quietas werden vrijdagmiddag getrakteerd op een feestje. Het vooropgestelde doel van 2.019 wenskaartjes werd moeiteloos overtroffen. De directie beloonde de inwoners op een gezellige namiddag.

In december pakte WZC Quietas uit met een opvallende actie. Om eenzaamheid onder senioren aan te pakken, riep de directie de Dilbekenaren op om een kerstkaartje te sturen naar een van de senioren. Het resultaat was overdonderend. In een maand tijd ontving WZC Quietas maar liefst 9.204 kaartjes. Omdat er te veel kaartjes binnenkwamen, kregen ook andere Dilbeekse rusthuizen enkele brieven. Om de inwoners te bedanken, werd er een feestje georganiseerd in WZC Quietas. De bewoners werden getrakteerd op een glaasje cava en een hapje. Charmezanger Berry Grimm zorgde voor de muzikale noot.

Onvergetelijke maand

Directeur Marc Derveaux bedankte iedereen voor een geslaagde actie. “Dit was een onvergetelijke maand, zowel voor de inwoners als voor het personeel. Ik kan iedereen niet genoeg bedanken”, zei hij. Of er volgend jaar een gelijkaardige actie komt, is nog niet geweten. Daar zal de directie zich de komende maanden over buigen.