Workshop over toekomstvisie Dilbeekse kern Michiel Elinckx

14 november 2018

11u21 0 Dilbeek Op dinsdag 27 november organiseert de gemeente Dilbeek een workshop over de toekomst van het Dilbeekse centrum.

Tijdens de vorige workshops kregen de handelaars en bewoners de kans hun ideeën neer te schrijven met een droomoefening. Nu zullen de gegevens van de eerdere sessies worden gebundeld in een werkdocument, waarmee men verder aan de slag gaat. De workshop start om 19.30 uur in zaal 301 van CC Westrand. Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren, vraagt de gemeente Dilbeek aan de deelnemers om zich in te schrijven voor 19 november via wonenenondernemen@dilbeek.be.