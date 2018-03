Woning moet gestut worden 05 maart 2018

02u28 0

De Civiele Bescherming heeft gisteren in de Jachthofweg, op de grens van Itterbeek en Sint-Martens-Bodegem, een vervallen woning gestut. Door het vriesweer van de voorbije dagen was een waterlek ontstaan, en dus was aanvankelijk een ploeg van Vivaqua ter plaatse gegaan. Die medewerkers stelden een grote barst in de muur vast, waarop brandweer en politie opgeroepen werden. De straat werd afgesloten en uiteindelijk werd de woonst gestut door de Civiele Bescherming. Wat er met het pand moet gebeuren, is niet duidelijk. (TVP)