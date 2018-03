Wolfsputten breiden uit met acht hectare bos 22 maart 2018

02u32 0 Dilbeek Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is begonnen met de bebossing van acht hectare grond aan de Wolfsputten. Het natuurgebied zal zo de kaap van honderd hectare overschrijden.

De acht hectare te bebossen grond ligt langs de Kloosterstraat. "Dit is een unieke gebeurtenis voor onze gemeente", zegt milieuschepen Karel De Ridder (Groen). "De jongste veertig jaar werd er amper extra bosgebied gecreëerd. Maar samen met het Vlaams Gewest zagen we hier een unieke kans. De grond sluit perfect aan bij de Wolfsputten en verhoogt de biodiversiteit in het gebied."





Boswachter Wouter Huygens is intussen al begonnen met het planten van de bomen, samen met een team van ANB. Hij benadrukt wel dat het een werk van lange adem wordt. "Het kan zeker een eeuw duren vooraleer het bos er volledig staat", legt hij uit. "We planten onder meer eiken, lindes en lijsterbessen. Rondom het bos komt een struikrand - die biedt de grootste biodiversiteit." (MEN)