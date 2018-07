Willy en Gilberte zijn halve eeuw getrouwd 27 juli 2018

Willy Machtens (77) en Gilberte De Samblancx (72) uit de Snakkaertstraat in Dilbeek zijn 50 jaar gehuwd. Ze leerden elkaar kennen bij de scouts VVKS Sint-Alena. Gilberte werkte bij het hospitaal van Schaarbeek, op het OCMW van Schaarbeek en in een creche. Uiteindelijk werd ze onthaalmoeder. Ze was ook KAV-verantwoordelijke voor de musea- en stadsbezoeken. Willy werkte bij Sait en nadien werd hij hoofd van het tekenbureau voor de zenders van de BRT. Hij eindigde bij Banksys als verantwoordelijke voor de kwaliteitscontrole. Willy was atleet bij Daring Molenbeek en verzamelt postzegels van België. Hun tuin is hun hobby. Ze zijn de fiere ouders van Koen, Dirk en An en de grootouders van Mathias, Laura en Elias.





(SMH)