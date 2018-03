Willy en Dorothea zijn diamanten koppel 22 maart 2018

02u26 0

Willy Van Hees (84) en Dorothea Bosch (84) uit de Broekstraat in Dilbeek vierden 60 jaar huwelijk. Beiden studeerden technische scheikunde in Brussel en werden een koppel in het laatste jaar van hun studies. Willy werkte in een waterzuiveringsbedrijf in Brussel. De familie is sportief. Ze speelden tennis bij Amicale in Anderlecht en gingen rotsklimmen in de Dolomieten, in Frankrijk en langs de Maas. Ze zijn lid van de Belgische Alpenclub. Samen gaan ze graag uit eten en ze houden van toneel. Ze zijn trots op hun dochter Nadine en zoon Marc. Elke woensdag trekken ze naar Henegouwen om er samen te zijn met hun kleinkinderen Laura, Adrien, Alix, Salome en Sacha.





(SMH)