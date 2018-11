Wijngaardstraat terug open op 16 november Michiel Elinckx

12 november 2018

17u08 0 Dilbeek De Wijngaardstraat zal komende vrijdag terug open zijn voor verkeer.

Deze week wordt er enkel nog geasfalteerd. Daarna plaatst de aannemer de nodige signalisatie, zodat de straat terug open kan gaan. De beplanting is voorzien voor het begin van december. De Wijngaardstraat was sinds eind augustus afgesloten voor de aanleg van fietspaden. Ook werd, ter hoogte van de spoorwegbrug, de beschadigde betonnen wegenis hersteld. Na 2,5 maand is alle hinder definitief achter de rug.