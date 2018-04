Wijkdienst lokale politie rijdt ecologisch 19 april 2018

De wijkinspecteurs van de politiezone Dilbeek kunnen voortaan de baan op met twee nieuwe voertuigen. Het gaat om een Volkswagen Caddy die op CNG rijdt, en een volledig elektrisch aangedreven Volkswagen Up!. Voorts werd nog een tweede Volkswagen Caddy aangekocht, maar dan eentje met acht zitplaatsen. Die zal gebruikt worden voor personeelstransport. De drie wagens hebben samen een kostenplaatje van zo'n 80.000 euro. "Bij de aankoop keken we vooral naar het ecologische aspect, wat ook een belangrijk maatschappelijk thema is", aldus korpschef Arnoud Vermoesen. (TVP)