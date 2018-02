Werkstraf voor veiligheidsagent 02 februari 2018

Veiligheidsagent T.W. kon in de politierechtbank op de goede wil van de rechter rekenen. De jonge chauffeur werd op 27 mei vorig jaar in Dilbeek betrapt achter het stuur van zijn auto terwijl hij onder invloed van cannabis was.





Zijn advocaat legde vier urinetesten voor waaruit bleek dat de jongen intussen geen drugs meer gebruikte.





"Hij gaat samenwonen met zijn vriendin en bewaakt mee de Europese instellingen in Brussel", legde de advocaat van de beklaagde uit. "Dit was een eenmalige fout." De rechter besloot een werkstraf van 46 uur uit te spreken en T.W. moet ook zijn rijbewijs een maand inleveren. Maar omdat hij een werkstraf kreeg komt het niet op zijn strafblad te staan en hij hoeft niet voor zijn werk te vrezen. De man kreeg die gunst ook omdat het zijn eerste misstap was. (BKH)