Werkstraf voor student onder invloed 24 mei 2018

De twintiger O.D. werd op 25 augustus 2017 nog maar eens betrapt door de politie in Dilbeek. Hij was achter het stuur van zijn wagen gekropen, hoewel hij onder invloed van cannabis was. "De dag voordien had hij cannabis gerookt", vertelde zijn advocate. "Hij dacht niet dat de drugs nog echt invloed hadden op hem. Mijn cliënt heeft ADHD en reageert erg slecht op rilatine, het medicijn dat men doorgaans inneemt. Daarom gebruikte hij cannabis. Maar intussen is hij wel van de drugs af."





De student kon enkele negatieve drugstesten van de voorbije maanden voorleggen en kreeg een allerlaatste kans van de rechter. O.D. moet nu een werkstraf van zestig uur uitvoeren en kreeg een rijverbod van drie maanden. Hij moet ook alle examens afleggen voor hij opnieuw mag rijden. (BKH)