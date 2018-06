Werkstraf na vluchtmisdrijf 19 juni 2018

02u52 0 Dilbeek H.D. moest zich verantwoorden in de politierechtbank nadat ze op 23 september een andere wagen aangereden had, en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde.

De vrouw hoorde naar verluidt de sensoren van haar auto niet toen ze op de parking van de tennisclub in Dilbeek tegen een andere auto reed. Een getuige haalde er evenwel de politie bij. "Ze had net haar vriendinnen afgezet", aldus de advocate van de vrouw. "Wellicht stond de muziek in haar wagen te luid en hoorde ze daardoor de sensoren niet. Ze besefte wel dat ze een aanrijding veroorzaakt had, maar vond geen briefje om achter te laten. Daags nadien heeft ze wel een Facebookberichtje naar de club gestuurd."





Politierechter Dina Van Laethem vond evenwel dat de vrouw best even binnen had kunnen stappen om de eigenaar van de auto te zoeken. "Maar misschien had ze wel enkele glazen wijn gedronken en wilde ze daarom liever geen politie ter plaatse", opperde Van Laethem.





Omdat H.D. een blanco strafblad had, kreeg ze een milde straf. Het werd een werkstraf van 26 uur en een rijverbod van een maand.





