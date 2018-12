Werkstraf en rijverbod voor dronken tiener op chirofuif Bart Kerckhoven

12 december 2018

13u51 1 Dilbeek Een tiener die dronken op de parking van het RCI in Itterbeek reed is daarvoor veroordeeld tot een werkstraf door politierechter Johan Van Laethem.

K.D. zit nog op de secundaire schoolbanken en trok eind oktober vorig jaar net als heel wat andere jongeren naar het Oktoberfest van de plaatselijke chiro in Itterbeek. Op de parking van het RCI stapte D. omstreeks 1 uur in de auto van zijn vader. De politie had meteen in de gaten dat de jonge chauffeur te veel gedronken had. D. reed bovendien met gedoofde achterlichten achteruit en een inspecteur vroeg hem nadien zelfs om zijn sleutel af te geven om er zeker van te zijn dat de jongen niet weg zou rijden. Uiteindelijk bleek hij 1,99 promille alcohol in zijn bloed te hebben. “Hij had zich wel georganiseerd om niet meer te hoeven rijden”, vertelde de advocaat van de tiener. “Hij zou bij een vriend blijven slapen die er 1,5 kilometer verderop woonde.” Rechter Johan Van Laethem vond vooral dat de jongen een domme beslissing nam. “De wagen van zijn vader werd zoals wel vaker tijdens zo’n evenementen gebruikt als vestiaire en als drankreservoir. Wel straf dat hij dit al doet amper drie maanden nadat hij zijn rijbewijs behaalt.”

D. was zelf niet aanwezig in de rechtbank omdat hij examens had. Omdat de chauffeur zo jong was besloot de rechter wel een werkstraf uit te spreken. De jongen moet vijftig uur werken voor de gemeenschap en is ook zijn rijbewijs twee maanden kwijt. Ten slotte zal hij ook het medisch, psychologisch en praktisch examen moeten afleggen voor hij zijn rijbewijs terugkrijgt.