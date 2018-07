Werken waterleiding in Wolsemstraat 03 juli 2018

Tot 13 juli wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het waternet in de Wolsemstraat, Bruine Lieveheerstraat en Lange Veldstraat. De waterleiding wordt er over een lengte van 1.500 meter uitgebreid. De werken worden als voorbereiding uitgevoerd voor de latere rioleringswerken en heraanleg van de straten. Er wordt gewerkt in drie fasen. Ook zal er telkens een kleine omleiding voorzien worden. Tijdens de aanleg kan er op sommige momenten een wateronderbreking zijn. Als de onderbreking lang duurt, zullen er in de omgeving tapkranen geïnstalleerd worden. Tot slot kan het water na de onderbreking een troebele kleur hebben. Wie vragen heeft over de werken, kan contact opnemen met De Watergroep via 02/363.34.10. (MEN)