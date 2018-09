Werken Stationsstraat 04 september 2018

02u38 0

Vanaf vandaag wordt de Stationsstraat, ter hoogte van hogeschool Odisee Parnas, afgesloten voor verkeer door een waterlek in de hoofdleiding. Er zal een omleiding voorzien worden via de Dansaertlaan, Bosstraat en Brusselstraat. Bussen van De Lijn zullen blijven rijden via de Verrieststraat en Nieuwenbos. Hoelang de werken gaan duren, is nog niet duidelijk. De gemeente kan nog geen einddatum meedelen.





(MEN)