Werken parking Bosstraat gaan laatste fase in Michiel Elinckx

13 november 2018

14u15 0 Dilbeek De parking van de Bosstraat zal nog vier weken gesloten blijven.

Deze week worden de grasbetontegels van de parkings ingezaaid met gras. Daarnaast worden de bomen ingeplant. Daarna zal de parking nog drie weken gesloten blijven, zodat het gras kan kiemen. De parking is, door de herinrichting, een halve meter gezakt, waardoor wagens minder visueel aanwezig in het straatbeeld lijken. Als de parking opent, zal er slechts een toegang zijn - langs de kant van de Bosstraat. In de toekomst komt er een tweede toegang langs een nieuwe zijweg.