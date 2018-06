Werken op kruispunt Kasteelstraat-Verheydenstraat 08 juni 2018

Het kruispunt van de Kasteelstraat en de Verheydenstraat wordt op maandag 11 juni afgesloten en zal dat ook vijf dagen lang blijven.





Er zullen in die periode rioleringswerken uitgevoerd worden in het kader van de herinrichting van de Dilbeekse dorpskern. De Verheydenstraat en Sint-Alenalaan zullen wel nog toegankelijk blijven voor plaatselijk verkeer. In beide straten zal er een keerpunt voor voertuigen ingericht worden. Ook de grote parking achter de kerk blijft toegankelijk. Handelaars en woningen blijven te voet en met de fiets bereikbaar. (MEN)