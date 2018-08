Werken nieuwbouw Maria Assumpta zijn gestart 09 augustus 2018

02u29 0 Dilbeek De bouw voor het nieuwe deel van woonzorgcentrum Maria Assumpta is gestart. Tegen september 2019 moeten de eerste inwoners hun intrek nemen.

Woonzorgcentrum Maria Assumpta ligt in een parkdomein langs de Henri Moeremanslaan, op een boogscheut van natuurgebied De Wolfsputten. Groep Vulpia baat het rusthuis, waar 110 ouderen wonen, uit. De huidige gebouwen, die in de jaren zestig opgetrokken werden, verkeren in slechte staat. Daarom besloot Groep Vulpia om een nieuwbouw uit de grond te stampen. De eerste plannen dateren uit 2014. Na een lange administratieve weg, kan de bouw nu eindelijk beginnen.





Kasteel restaureren

De aannemer is volop bezig met de bouwwerken. Op het domein werd onder meer een gigantische krater gemaakt waar de nieuwbouw moet komen. Als alles goed gaat, kunnen de 110 inwoners in september 2019 verhuizen naar het nieuwe woonzorgcentrum. De nieuwbouw is slechts een eerste stap in de complete transformatie van het volledige domein. De directie heeft onder meer plannen om ook het kasteel, dat vroeger dienst deed als rusthuis en dateert uit de veertiende eeuw, grondig te restaureren. Waarvoor het kasteel gebruikt zal worden, is nog niet geweten. Eens de nieuwbouw er staat, zullen de huidige gebouwen van het rusthuis gesloopt worden. (MEN)