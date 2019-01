Werken in Sint-Alenalaan herbeginnen Michiel Elinckx

14 januari 2019

15u31 0 Dilbeek Vanaf maandag 14 januari worden de werken hervat aan de Sint-Alenalaan. Daarbij wordt het lagere gedeelte van de straat afgewerkt. Tegelijk wordt ook begonnen aan fase 6 van het masterplan.

De werken situeren zich tussen het kruispunt met de Baron de Vironlaan en het kruispunt met de Moeremanslaan. Dat betekent dat de Sint-Alenalaan over de hele lengte, tussen Kasteelstraat en Levoldlaan, afgesloten is. Ook het kruispunt met het Gemeenteplein gaat weer dicht. Streefdoel is om begin maart het lager gelegen gedeelte van de Sint-Alenalaan en het kruispunt af te werken. Het hoger gedeelte zal enkele weken later klaar zijn. Er is een omleiding voorzien via de Moeremanslaan, waar voorlopig tweerichtingsverkeer toegelaten blijft.​ Begin februari vinden er echter ook werken plaats in deze straat. Tussen 4 en 15 februari wordt er gewerkt aan de riolen en zal de doorgang er bemoeilijkt worden. In die periode wordt het kruispunt van het Gemeenteplein met de Sint-Alenalaan daarom tijdelijk opengesteld.