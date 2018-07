Welzijnscampus krijgt buurtrestaurant 20 juli 2018

Op 1 oktober zal het nieuwe buurtrestaurant Nieuwenbos haar deuren openen in de Welzijnscampus van Groot-Bijgaarden. Klanten zullen er van maandag tot vrijdag elke middag een betaalbare maaltijd krijgen. Het buurtrestaurant is een samenwerking tussen de gemeente Dilbeek en Sense, een cluster van horeca-exploitaties. Er is een verminderd tarief voor mensen met een participatiepas en voor zestigplussers. "Nog veel te dikwijls merken we dat mensen te weinig toegang hebben tot een gezonde en betaalbare warme maaltijd", zegt OCMW-voorzitster Lies Vereecke (DNA!). "De stijgende armoedecijfers in Dilbeek ondersteunen dit. Daarnaast zien we ook steeds meer vereenzaming bij oudere Dilbekenaren, mede door de toenemende vergrijzing. Met het nieuwe Buurtrestaurant willen we hier op inspelen." In het buurtrestaurant zullen tien mensen tewerkgesteld worden.





(MEN)