Waterlek bijna hersteld: Brusselstraat en Stationsstraat gaan komende dagen terug open Michiel Elinckx

13 februari 2019

11u40 0 Dilbeek Zaterdag zal de Stationsstraat terug opengesteld worden voor verkeer. Volgende week dinsdag gaat ook de Brusselstraat opnieuw open.

In de Stationsstraat en Brusselstraat waren er verschillende waterlekken. Op 4 februari begon watermaatschappij Farys met de herstelling van de lekken. Het gemeentebestuur zette druk en drong aan op een snelle uitvoering van de werken, want de heraanleg van de Dansaertlaan start op 18 februari. Farys haalt enigszins de deadline: zaterdag wordt de Stationsstraat terug opengesteld. Dinsdag 19 februari volgt de Brusselstraat.

Verhoogde controles

Door de start van de werken in de Dansaertlaan, wordt de omleiding licht aangepast. De omleidingsroute loopt via de Hendrik Placestraat en de Stationsstraat, waarna automobilisten op de Lange Haagstraat aansluiten bij de huidige omleiding. De gemeente Dilbeek zal aangepaste signalisatie plaatsen. In de Lindenberg blijft eenrichtingsverkeer gelden, de politie zal er verhoogde controles uitvoeren.