Walter Zelderloo liberale kopman voor provinciale lijst 08 maart 2018

02u45 0 Dilbeek Walter Zelderloo zal in het kiesdistrict Halle-Vilvoorde de lijst van Open Vld trekken voor de provincieraadsverkiezingen.

Zelderloo is sinds 2008 gedeputeerde voor Recreatie en Provinciedomeinen. Voorts is hij ook gemeenteraadslid in Dilbeek. "In mijn programma zal er vooral aandacht zijn voor de uitbouw van infrastructuur in onze regio", zegt hij. "Daarnaast is promotie van het toerisme in Vlaams-Brabant broodnodig. Tot slot moet de provincie de motor zijn voor ruimtelijke ontwikkeling."





De komende weken wordt de rest van de liberale lijst bekendgemaakt. De partij belooft vernieuwende en jonge kandidaten.





(MEN)