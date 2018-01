Wagen laagvlieger aan de ketting 02u26 0

De Nissan Primera van B.S. moet een half jaar aan de ketting nadat hij nog maar eens betrapt werd op overdreven snelheid. Deze keer liet hij 65 kilometer per uur optekenen in de bebouwde kom, terwijl hij al 23 veroordelingen op zijn strafblad staan had. "Dit zijn mensen die zich straffeloos voelen in het verkeer", aldus de politierechter. "Hier kan gewoon niet anders dan zwaar opgetreden worden." De man kreeg een boete van 750 euro en een rijverbod van zes maanden. En in die periode zal zijn auto dus ook verplicht een wielklem krijgen. (BKH)